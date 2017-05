Am 11. und 12. November 2017 dreht sich bei uns alles rund um den schönsten Tag in Ihrem Leben. In der Stadthalle in Reutlingen präsentieren wir Ihnen zahlreiche Ideen, wie Sie Ihre Traumhochzeit gestalten können.

Bei der Vorbereitung muss an vieles gedacht werden. Von der Einladung der Gäste über die Bewirtung bis hin zum Rahmenprogramm soll alles perfekt werden. Wir möchten Sie individuell unterstützen, damit Sie Ihre ganz speziellen Vorstellungen und Träume realisieren können.

Den heiratswilligen Paaren, ihren Familien und Freunden präsentieren wir ein umfangreiches, inspirierendes Angebot sowie ein spannendes Rahmenprogramm. Unsere Aussteller haben wir exklusiv gewählt, so dass wir Ihnen hochwertige und ausgefallene Ideen und Anregungen versprechen können.