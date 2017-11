Nach den international sehr erfolgreichen Kinder- und Familienproduktionen ›Georg in der Garage‹ zum Thema Schüchternheit, ›Ernesto Hase hat ein Loch in der Tasche‹ über Armut und Exil und dem Kinderstück ›Das Mädchen im Löwenkäfig‹ über den Zusammenhalt einer kleinen Gemeinschaft, geht es in ›Traumkreuzung‹ um die Begegnung und Freundschaft zweier Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen.