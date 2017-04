Traumraum & Biotop

Patrick Zigon *live* (Biotop / Traumraum / Konstanz) Cruzo Lively (Studio Lively / Stuttgart) Clochard (La Nuit Du Clochard / Stuttgart)

Patrick Zigon wird im Mai sein neues Album auf dem eigenen Label Biotop veröffentlichen: „Due To Fog“ überzeugt mit den für Zigon typischen, dubbigen Pads, hypnotischen Beats und verträumten Synth-Lines – und überrascht mit rohen und abstrakten Techno-Tracks, die schon seit Längerem von Wegbereitern der elektronischen Musik wie Juan Atkins, Laurent Garnier, oder Kruder & Dorfmeister gespielt und geschätzt werden. Wie der Titel verrät, war Patricks große Inspiration für dieses Album der Nebel, der spätestens seit 1993 eine tragende Rolle in seinem Leben und künstlerischen Werken spielt. In diesem Jahr zog Patrick nämlich an den Bodensee – die Nähe zur frühen 90er Rave-Metropole war das Ticket in den vielschichtigen, elektronischen Kosmos – doch seine größte Inspiration war die Gegend selbst mit ihren beiden Gesichtern: die schöne, unbeschwerte Sommerzeit, in der tausende Touristen ihren Urlaub genießen, und die dunkle und melancholische Herbst- und Winterzeit, wenn sich der Nebel wie eine dicke, weiße Decke über den See legt. Der Nebel tanzt mit der Sonne, mit all den wunderbaren Impressionen – wobei die Melancholie und Dunkelheit für Patrick stets überwiegt, was auf „Due To Fog“ deutlich zu hören ist. Ab Juni ist der Climax-Resident mit seinem Album und der neuen Live-Show auf Tour – und seinem Lieblings-Floor im Institut der Höhepunkte gebührt natürlich die Ehre des ersten offiziellen Live-Auftritts! Unterstützung an den Decks gibt’s vom Freund des Hauses Cruzo Lively, der mit seinem spirituellen, deepen Techno wunderbar in den Traumraum passt, sowie von „La Nuit Du Clochard“-Macher Clochard.