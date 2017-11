Traumraum präs. 17 Jahre Patrick Zigon im Climax

Patrick Zigon (Biotop / Traumraum / Konstanz) Michael „Clash“ Gottschalk (Primus / Groove Sensation / Climax Institutes) Clochard (La Nuit Du Clochard / Stuttgart)

Vor​ ​ziemlich​ ​genau​ ​17​ ​Jahren​ ​startete​ ​Patrick​ ​Zigon​ ​seine​ ​Residenz​ ​im​ ​Climax​ ​und​ ​somit​ ​seine Karriere​ ​im​ ​elektronischen​ ​Musikbusiness.​ Zuerst mit den Event-Labels „Pumpin’ Up“ und „Progress“ und seit dem Jahr 2005 mit seinem „Traumraum“, der inzwischen zu einem innovativen Kollektiv herangewachsen ist, das mit regelmäßigen Träumereien in Berlin, Barcelona, Stuttgart und München für feinstes Feier-Entertainment sorgt. Seit diesem Jahr fungiert der „Traumraum“ auch als Musik-Label mit freshen Releases von Techno-Größen wie Bryan Zentz, False Image a.k.a Tom Clark & Noah Pred, Ziggy Kinder, Danilo Schneider uvm. Neben Traumraum betreibt Herr Zigon außerdem das Label „Biotop“, auf dem er dieses Jahr sein zweites Studio-Album „Due To Fog“ veröffentlicht hat. Das Fundament dieses Erfolgs ist die monatliche Residenz im Club in der Calwer Straße 25. Patrick Zigon bedankt sich für traumhafte 17 Jahre Climax Institutes mit einem familiären „Traumraum“, zu dem er seine beiden wichtigsten Begleiter und Unterstützer der letzten Jahre eingeladen hat: die Climax-Chefetage aka Michael „Clash“ Gottschalk und Betriebsleiter und „Traumraum“-Kollege Clochard. Ein Geburtstagsständchen, das man definitiv nicht verpassen sollte!