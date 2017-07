Traumraum präs. „Ein Sommernachts - Traumraum“

Sie ist zurück– die MILF aller Sommerfeste aka das inoffizielle Sommerfest im Climax – mit dem Schärfsten, was der Stuttgarter Underground zu bieten hat! Hört sich schmutzig an und wird es sicherlich auch, denn „Traumraum“ hat die Lieblingscrews um sich geschart und präsentiert wie jedes Jahr im August den „Sommernachts-Traumraum“. Obacht ! Dieses Jahr ist die liebe MILF feierwütiger und durstiger denn je und freut sich auf eine geballte Ladung polyamouröser Liebkosungen. „French Kiss-Connaisseur“ Clochard, „G-Punkt Spiritulator“ Cruzo Lively, „Loverboy“ LDS, die beiden „Erotic Roleplayer“ Me ’n’ Mine, „Herr der Höhepunkte“ Michael „Clash“ Gottschalk,„Feucht-Traum- Spezialist“ Patrick Zigon und „Pain-Lover“ Axel Conradt von Pauls Artists penetrieren gemeinsam das Sommerloch und sorgen vereint für eine Nacht voller multiplen Höhepunkte im „Ohrgasmus-Institut“. Und so ganz nebenbei feiert Traumraum noch das 12-jährige Jubiläumes wird heiß und spektakulär!