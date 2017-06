Traumraum präsentiert Golden Gate Berlin Night

Das Nachtleben ist oftmals ein schnelllebiges Business – die wenigsten Clubs schaffen es, sich über einen längeren Zeitraum erfolgreich zu etablieren. Meistens sind es die kleinen familiären Clubs, betrieben von visionären Köpfen und einer eingeschworenen Crew, die mehrere Generationen Clubber überstehen. In Stuttgart gehört zu diesen legendäre Fleckchen das Climax mit seiner 20-jährigen Geschichte – und in Berlin das sagenumwobene Golden Gate. Bereits seit 15 Jahren sorgt der Club für exzessive Nächte in der stets pulsierenden Hauptstadt

und hat sich somit einen festen Platz in der Club-„Hall of Fame“ der Stadt verdient. Auch das führende elektronische Magazin „Resident Advisor“ zählt den Club zu den zehn wichtigsten der Stadt. Wer nach Berlin zum Feiern geht und es klein und dirty mag, der landet ziemlich sicher im Golden Gate. Das war schon immer so und wird auch noch einige Zeit so bleiben – aus gutem Grund! Mit Who:Be alias Hubertus Graf Strachwitz hat die „Traumraum“-Crew einen der beiden Chefs vom Gate eingeladen.

Who:Be hat den Club aufgebaut und prägt seit 15 Jahren den speziellen Sound der Location – abgesehen davon betreibt er Golden Gate Records, ist gern gesehener Gast in den meisten Berliner Clubs, und ein waschechter Hauptstadt-Sound-Botschafter. Unterstützung an den Decks bekommt er von „Traumraum“-Chef Patrick Zigon, der auch schon seit ein paar Jährchen regelmäßig im Gate auflegt und für den die Feier-Institution zu seinen absoluten Lieblingsclubs zählt, und AD !, der in der letzten Zeit zurecht vermehrt im Climax zu hören ist und als Liebhaber von deepem House und Techno dieses traumhafte Line-up vervollständigt.