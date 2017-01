Robert Drewek (Rawax / Eat More House / Frankfurt)

Patrick Zigon (Traumraum / Konstanz)

Clochard (Traumraum / Stuttgart)

So ziemlich genau vor einem Jahr war Robert Drewek das erste mal beim „Traumraum“ zu Gast und überzeugte bei der „Eat More House“-Labelnight mit seinem rawen Oldschool-House-Sound. Eat More House ist jedoch nur eine Facette seines vielfältigen Werkens. Robert ist mitunter verantwortlich für Rawax, Chiwax und diverse Sub-Labels – Legenden wie Paul Jonson und DJ Sneak haben einige ihrer größten Hits auf Roberts Labels im Jahr 2016 re-released. Die Basis für all diese Erfolgsgeschichten ist wohl der Vinyl-Vertrieb DBH, den Robert 2007 zusammen mit Alex Bau und Jörg Henze gründete. Inzwischen ist DBH zu einem der wichtigsten Vertriebe für elektronische Musik auf Vinyl avanciert, auch Patrick Zigons Biotop Label wird exklusiv über DBH vertrieben. Im Februar kommt Eduardo De La Calles „Hyde Numbers“ auf Biotop – das wird natürlich an diesem Abend gebührend gefeiert und mit Saurem begossen. Support an den Decks bekommt Robert von Patrick Zigon und Clochard.