Traumzeit Konzert

Traumzeit - ein Kopfkino-Konzert von und mit Komponist und Pianist Michael Fiedler

Seit 2012 macht er einmal im Jahr Station auf Burg Stettenfels und auch am 11.03.2018 wird Michael Fiedler wieder sein "Musikalisches Tagebuch" öffnen und seine Zuhörer in ihre eigenen Phantasie-Welten entführen. TRAUMZEIT ist Kopfkino für die Sinne und ein bewegendes Klang-Erlebnis. Michael Fiedler verzaubert sein Publikum mit der Leidenschaft seines Spiels und der berührenden Moderation, mit der er durch den Abend führt. Zu jeder seiner Kompositionen sagt er ein paar persönliche Worte und lässt dann den Flügel weiter erzählen, indem er die Tasten auf seine unverwechselbare Art und Weise berührt. Die Konzertbesucher schließen die Augen und die inneren Bilder beginnen zu tanzen ...An diesem Abend wird Michael Fiedler seine neue CD PHÖNIXGLUT vorstellen und wieder einen bewährten Mix aus aktuellen und älteren Stücken präsentieren. Seien Sie live dabei und sehen Sie mit Ihren eigenen Ohren, was die Verbindung aus Tönen und Vorstellungskraft bewirken kann!