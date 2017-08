Trecker Treck 2017

Am Samstag und Sonntag verwandelt sich die über das Jahr hinweg friedliche Feld- und Wiesenlandschaft in Sontheim zu einem großen Traktoren-Areal, mit einer fast 100 Meter langen Wettkampfstrecke, die links und rechts von mehreren Tausend Zuschauern gesäumt ist. Weit über 150 Teilnehmer messen mit ihren schweren Ackerfahrzeugen ihr Geschick, den Bremswagen so weit wie möglich über das Feld zu schleppen. In einem großen Festzelt sorgen die fleißigen Helfer des Vereins an beiden Tagen für das leibliche Wohl der Gäste. Ein besonderer Anziehungspunkt ist am Samstagabend das Mannschaftsziehen mit 15 starken Männern und Frauen am Bremswagen.