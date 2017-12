Das neue Jahr. Neue Erfahrungen, Eindrücke, Vorsätze und Nächte liegen vor uns. Also wir haben Bock auf das Jahr und sind für euch da. So ungefähr jeden Donnerstag mit dem TREFF und laden zu entspannten Abenden im YART und zu durchzechenden Nächten in der Schräglage ein.

04.01.2K18, Neujahr überstanden? Direkt richtig ins Jahr starten, vielleicht Donnerstag? Vielleicht beim TREFF? Vielleicht mit SUMO im YART und dann paar Schritte weiter mit DJ Diversion (Rapfilm) und DJ Cray in der Schräglage? Vielleicht direkt wieder Kater am Freitag? Was für vielleicht? Sicher!

11.01.Treff Donnerstag aka. Freitag wird man wahrscheinlich nicht so produktiv sein.Schuld daran sind Getränke, Rauch und Robin T Treier im YART und DJ RL und DJ 5ter Ton (Massive Töne) in der Schräglage. Aber wir bereuen nichts! Wer erinnert sich schon den Freitag Morgen vor zwei Wochen? Eben.

18.01.Treff, für alle Leute da draußen die montags schon an Samstag denken und für die Donnerstag nicht nur das „kleine“ Wochenende ist. Warum warten auf Freitag oder Samstag? Donnerstag schon ganz gepflegt im YART mit Schwierzischwierz ein paar Gläser Weinschorle zu sich nehmen und dann Gin Tonic mit Tease und Mittone verschütten. Das Putzpersonal freut sich nicht, aber nimmt euch das nicht krumm. Alle Zeichen stehen auf TREFF!

25.01.Jetzt mal ehrlich, Freitag in der Uni sitzen, total wach und ausgeschlafen der Statistikvorlesung um 8:45Uhr lauschen ist doch nicht das wahre Leben? Und sich dann noch von der Kommilitonin anhören müssen, wie sie gestern erst im YART mit Sumo gechillt hat und danach in der Schräglage bei BowTie und RAM voll ausgerastet ist. Da bleibt dir nichts anderes übrig, als sie nächsten Donnerstag zu begleiten!