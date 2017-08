Was’n jetzt für Sommerende? Für alle, die nicht genug bekommen von den lauen Sommerabenden, haben wir nochmal ein TREFF Special an den Start gebracht! Nach ein paar kalten Drinks im Yart mit Sound von Sumo haben wir DJ Maxxx zu ins in die Schräglage eingeladen. Dem ein oder anderen als DJ von Haftbefehl bekannt, manch anderer kennt ihn von seinen legendären „Red Light District“-Partys, gemeinsam mit Harris. Ganz egal, woher oder ob ihr ihn kennt, rumkommen lohnt sich! Mit am Start ist unser Homie Fuffi aka DJ 5ter Ton (Massive Töne), somit wäre unser TREFF Special für euch completed. Der Rest liegt bei euch!