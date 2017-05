Monkey Buisness

Der Affenzirkus ist wieder in der Stadt. Am 24. Juni läuft so kurz bevor der Sommer richtig knallt

dieses Mal der gesamte Zoo in die Schräglage ein! Die Monkeys rasten wieder mal komplett aus und

ihr dürft euch dieses Affenspektakel auf gar keinen Fall entgehen lassen!

Ordentlich was auf die Ohren gibt es von den Boys Mittone und TowB. Mittone ist eine Ein-Mann-

Abriss-Institution, die mit einer handverlesenen Auswahl an Bass, hausgemachten Remixen und

Classics jeden Club in ihren Grundfesten erschüttert.

TowB steht dem jungen Mann an dem Abend zur Seite und ergänzt das ganze Spektakel.

Ihr werdet euer Getränk verschütten, versprochen.

Einlass: 23.00 Uhr

Eintritt: 7 Euro