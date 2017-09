Ganz so tragisch ist der Herbst zum Glück nicht und um eine Aftersummerdepression zu vermeiden, haben wir für doppeltes Programm gesorgt: Robin T Treier im Yart und Bow Tie gemeinsam mit Tow B in der Schräglage. Also erst gar nicht zu Hause verkriechen, der Herbst hat auch schöne Seiten!