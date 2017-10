Bald ist wieder Martinstag und da hier ja Umzüge recht üblich sind, laden wir dazu ein, mit uns unsere Lieblingsstrecke am Donnerstag zu marschieren: Start wie immer im Yart und nach paar Drinks machen wir uns auf den Weg in die Schräglage. Begleitet wird dies leider von keinem edlen Ritter auf dem Pferd, aber dafür musikalisch von Sumo im Yart und in der Schräglage begrüßen uns BowTie und RAM.