Breaking news: morgen in ’nem Monat ist schon wieder Weihnachten. Krass. Für alle, die das so gar nicht interessiert: der Treff bietet heute, wie gewöhnlich, köstlichste Drinks zu Tunes von Robin Treier im Yart und für alle, die sich vor Glücksgefühlen nichtmehr halten können, gibt’s in der Schräglage Sound von Hamburgs finest Buzz-T und TowB, um all ihrer Euphorie freien Lauf zu lassen.