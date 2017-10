Das gemütliche Auf-Der-Couch-Rumlümmeln macht nach getaner Arbeit oder etwas Bewegung noch viel mehr Spaß. Und um euer Gewissen etwas zu besänftigen, bieten wir euch den gewohnten Donnerstagssport. Also schwingt euch ins Yart auf ein, zwei isotonische Drinks zur Musik von Sumo. Und wenn man einmal in Fahrt kommt, geht’s weiter in die Schräglage zu DJ Crypt und DJ 5ter Ton. Der Tag danach sei euch auf der Couch gegönnt!