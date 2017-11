Gestern auch alle schön die Timberlands rausgestellt, dass der Nikolaus gut was da lassen muss? Nachträglich gibt es von uns noch was obendrauf. Aber nicht so was wie Glühwein, muss schon richtig ballern. Aber nicht alles auf einmal, also erstmal noch abwarten im YART mit Schwierzischwierz. Und dann gibt es endlich das große Geschenk Eskei83 und DJ 5ter Ton, leider einen Tag zu spät, aber ich glaube, das werdet ihr uns verzeihen. Ausrasten steht auf dem Programm wenn der Redbull Thre3style World Champion in der Stadt ist. Was soll jetzt noch an Weihnachten kommen?