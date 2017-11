Dezember beim TREFF ist wie Geschenke auspacken. Du kommst runter ins „Wohnzimmer“ und reißt dir die Klamotten vom Leib und bist so lange mit deinen Freunden am tanzen, bis du kaputt bist. Aber keine Angst, du kannst dir jeden Donnerstag während der Weihnachtszeit dieses Geschenk machen. Diesen Donnerstag mit Robin T Treier im YART und dann danach dann mit DJ Message und TowB in der Schräglage.