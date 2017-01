Party unter der Woche ist ja wirklich nicht zu verantworten, würden eure Eltern sagen. Wir sagen Party am Donnerstag – also fast schon Wochenende – ist voll zu vereinbaren mit dem guten Gewissen. Man chillt ja auch erst mit Robin T Treier im YART und erst danach geht man in die Schräglage und rasiert dort mit Tease und DJ Diversion. Ist wirklich nichts so verwerflich wie man denken könnte!