Es ist schwer zu beschreiben. Dieses Gefühl, wenn man mit seinen Freunden und auch „Vielleichtbald“-Freunden in entspannter Atmosphäre abhängt. Nehmen wir mal an, es ist das YART mit TopSolo und ein paar kühlen Getränken. Das Ganze wird aber noch gesteigert, wenn man dann mit allen im Gepäck in die Schräglage weiterzieht, um dort mit RAM und DJ Crypt zu feiern. Ach, warte mal. Genau! TREFF-Donnerstag könnte man es nennen...passt!