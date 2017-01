Es war einmal eine Gruppe von unentschiedenen Freunden, die irgendwo ihren Abend verbringen wollten, aber nicht so recht wussten wo. Sie grübelten und grübelten, bis ein ortskundiger Eremit vorbeikam und ihnen rat: „Das YART, eine sagenumwobene Chilloase ist der Ort, den ihr anzustreben erdenkt. Dort werden magische Klänge von SUMO erzeugt. Und für alle Feierbiester unter euch bietet die Schräglage mit DJ 5ter Ton und DJ Message alles, was ihr euch nur in euren schönsten Träumen vorstellen könnt. Als die Freunde dem ortskundigen Eremiten danken wollten, war er aber schon verschwunden und sie hörten nur von weiter Ferne eine leise Stimme flüstern: „Trrreeeffff“. Und wenn sie nicht k.o. sind, dann feiern sie auch diesen Donnerstag.