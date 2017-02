Der März beginnt diese Woche am 2. . “Und warum?” – fragt man da – , “Warum erst am 2. und nicht wie normalerweise am 1.?” - “Alter, ganz einfach: TREFF! Erstmal rumhängen im YART mit DJ Friction. Dann abgehen mit DJ Crypt und Tease in der Schräglage. Dann geht’s irgendwann heim und wieder freuen auf nächsten Donnerstag!”