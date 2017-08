Trennung/Scheidung

Wie läuft eine Scheidung ab? Was kann ich tun, damit ich meine Rechte richtig durchsetzen? Das Seminar mit der Rechtsanwältin Andrea Zipper richtet sich an alle, die sich über das Thema Trennung und Scheidung informieren möchten. Schwerpunkte an diesem Abend werden insbesondere sein:

- Ablauf einer Scheidung

- Kindesunterhalt

- Trennungsunterhalt und nachehelicher Unterhalt

- Vermögensauseinandersetzung

- Sorgerecht

- Umgangsrecht

Als Rechtsanwältin ist Frau Zipper vorwiegend im Bereich des Familienrechts tätig. Mit diesem Kurs möchte sie den Teilnehmern einen kurzen und verständlichen Einblick in die rechtlich relevanten Themen einer Scheidung ermöglichen. Hierzu werden auch Informationsblätter ausgeteilt, welche den Teilnehmern die Möglichkeit geben sollen, zu Hause die im Seminar erarbeiteten Themen nochmals nachzulesen.