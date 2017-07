× Erweitern Tretro

Retro Rennradtour rund um das AUTO & TECHNIK MUSEUM SINSHEIM

Bei der TRETRO handelt es sich um eine Retro-Rennrad-Tour, bei der die Teilnehmer auf Rennrädern bis Baujahr 1985 im dazu passenden Outfit eine Runde durch den Kraichgau drehen. Begleitet wird die Tour von ehemaligen und aktuellen Radstars, die Geschichte geschrieben haben. Um nur einige Namen der bisherigen Teilnehmer zu nennen: Rudi u. Willi Altig, Lucien Aimar, Udo Bölts, Hardy Bölts, Klaus Bugdahl, Lucien Didier, Reimund Dietzen, Ute Enzenauer, Pit Glemser, Günther Haritz, Mike Kluge, Mario Kummer, Hanka Kupfernagel, Karl Link, Wolfgang Lötzsch, Fritz Neuser, Algis Oleknavicius, Michael Rich, Stefan Steinweg, Klaus-Peter Thaler, Miriam Welte, Rolf Wolfshohl, Erik Zabel u,v.m. Die Veranstaltung ist kein Rennen, es werden keine Zeiten gestoppt. Der Spaß am Bewegen alter Rennräder, die Möglichkeit mit Gleichgesinnten und ehemaligen Radstars Erfahrungen und schöne Erinnerungen in Sachen Radsport auszutauschen, stehen im Vordergrund.

Die TRETRO 2017 geht in die 3. Runde

Streckenführung der 3.TRETRO:Start / Ziel: Auto & Technik MUSEUM SINSHEIM, MuseumsplatzDie Streckenlänge beträgt ca. 52 km / 250 HM durch den landschaftlich reizvollen Kraichgau mit Weinbergen entlang der Elsenz mit Wendepunkt am Elsenzer See. Die Verpflegungspause findet wieder in Eppingen statt. Es besteht die Möglichkeit, eine verkürzte Strecke von 33km / 40HM zu fahren. (bis Eppingen und zurück)Streckenführung im Detail– Streckenänderungen vorbehalten –

Zeitplan: Startnummernausgabe 8:00 – 9:00 Uhr / Rahmenprogramm ab 9:00 Uhr / Tourstart ca. 11:30 Uhr Ende der Veranstaltung ca. 17:30 Uhr (Änderungen vorbehalten)

VORABEND PROGRAMM am Samstag, den 16. Sept.»Legenden-Party« Sa. 16. Sept. 18:00 Uhr im Museum 1 / Rund um »JOCKELs RENNRADSAMMLUNG«.Ein Highlight der 3.TRETRO ist die Gelegenheit, an unserer »Legenden-Party« am Vorabend teilzunehmen. Schon hier besteht die Möglichkeit mit den Radstars in Kontakt zu kommen und bei einem leckeren Buffet nebst gutem »Tröpfchen« fachzusimpeln und in alten Erinnerungen zu schwelgen.Teilnahmegebühr inkl. Buffet / Getränke: 35 €Die Teilnehmerzahl zu dieser Party ist begrenzt. Wir empfehlen rechtzeitige Anmeldung.

Gratis Filmvorführung: »SPORTSFREUND LÖTZSCH« Samstag 16. Sept. 16:00 UhrVor der »Legenden-Party« besteht die Möglichkeit einen Film über Wolfgang Lötzsch mit dem Titel: »SPORTSFREUND LÖTZSCH« anzuschauen. Er dokumentiert die tragische Sportlerkarriere von Wolfgang Lötzsch, einem der größten Radstars der ehemaligen DDR. W. Lötzsch wird vorort sein und auch am Sonntag die 3. TRETRO mitbestreiten. Aus organisatorischen Gründen bitte die Anzahl der Teilnehmer im Anmeldeformular angeben.