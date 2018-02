Album des Jahres, 6 Kronen in der Juice, Vergleiche mit "Stadtaffe" und "Searching for the Jan Soul Rebels", gefeierter Auftritt bei Böhmermann, Klassiker, ausverkaufte Tour 2017, über 50 Mio. Streams...

Am besten einfach nicht darüber nachdenken was da passiert ist, gesagt oder geschrieben wurde. Einfach weitermachen.

Die Trettmann #DIY Tour geht im Jahr 2018 in die 2. Runde. Wer beim ersten Durchgang leer ausgegangen ist oder zu langsam war, sollte nun besser direkt zuschlagen – denn ein Ende von Trettmann's Run ist nicht in Sicht. Als Support hat Tretti wieder den letzen echten Punk Joey Bargeld dabei. Also ist der Mosh Pit bei "Nur noch Einen" safe!