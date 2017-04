Ein Pianist, ein Bassist und ein Schlagzeuger machen gemeinsame Sache. Der eine durch und durch Jazzmusiker, der Zweite hat Jazz studiert, sich aber zwischenzeitlich auf den Tango und die Theater- und Bühnenmusik konzentriert und der Dritte sieht im Jazz schon seit vielen Jahren seine große Passion. Was ist passiert, nun da sie als Trio aufeinander getroffen sind? Sie haben die Königsdisziplin, das Jazzpiano-Trio, aufgebrochen, um ihr ganz neue Facetten zu verleihen. Alles ist erlaubt, sei es der Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln, wenn Gregor Praml mit seinen Effekten den Kontrabass verfremdet und looped oder der Griff zu ungewöhnlichen Rhythmuspatterns am Schlagzeug von Bernhard Schullan. Sie treffen auf die Kompositionen von Pianist Jens Hubert, die mit ihrer einnehmenden Melodik gerne die Grenzen des Jazz verlassen und die Tore weit zu treibenden Rocknummern aufstoßen, zum erdigen Blues und zum Grunge der 90er Jahre. Hier sind keine Individualisten am Werk! Das ist die Arbeit von drei Musikern, die ein gemeinsames Ziel haben: dem Jazzpiano-Trio ein neues Gesicht zu geben. Eine neue Band stellt sich mit seinem erstes Album vor: tri.of.us – and on. Jens Hubert – Piano Gregor Praml – Kontrabass, Effekte Bernhard Schullan – Drums