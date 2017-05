Atmosphäre, Spannung, hymnische Melodien und viel Gefühl. Das alles steckt in den Liedern der Band TRIAZ.

Getroffen haben sich die Musiker an der Hochschule für Kunst, Design

und Musik in Freiburg. Gemeinsam entwarfen sie Visionen für einen eigenen, neuen Sound, der sowohl Jazz- als auch Pop-Elemente vereint. Dabei sollte Gitarre auf Stimme, Klavier, Geige, Kontrabass und Drums treffen.

Seitdem arbeiten sie gemeinsam an ihren eigenen und innovativen Stücken. TRIAZ setzt sich dabei aus Elementen von Pop, Jazz sowie klassischen Einflüssen zusammen, was eine Stimmung erzeugt, die sowohl sanft als auch mächtig erscheint. Zu hören ist Florine Pulujs einprägsame Stimme, mit Thomas Schmeer und Timo Langpap, die mit ihren Soli für gute Stimmung sorgen. Philipp Gerhard am Kontrabass mal streichend, mal zupfend und Julian Erhardt an den Drums sorgen für die nötige Kraft und Spannung der Lieder. So performen die fünf Musiker aus Freiburg Stücke, in denen überraschende und abwechslungsreiche Facetten stecken, die ein komplett neues harmonisches Klangerlebnis erzeugen.

Florine Puluj - Gesang/Geige

Thomas Schmeer - Akustische/E-Gitarre

Timo Langpap - Klavier

Philipp Gerhard - Kontrabass

Julian Erhardt - Schlagzeug