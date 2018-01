Tribute to Queen - Lumperjack Bigband

× Erweitern Tribute to Queen

Nach der überaus erfolgreichen Premiere 2014 und weiteren Konzerten im Januar 2017 wird die Lumberjack Bigband in einer Hommage an Freddie Mercury und Queen auch ihr Publikum im Palatin begeistern. Mit dem „We Will Rock You“-Konzert (2014 bei den Lambert Jazz Open) knüpft Bandleiter Eissele mit viel Leidenschaft und Professionalität an vorangegangene Erfolge an. Gesanglich wird der angesagte Queen-Interpret Markus Engelstädter den Abend mit Queen-Klassikern, wie „Somebody to love“, „Don’t stop me now“, „Bohemian Rhapsody“ und „A kind of magic“ unvergesslich machen. Ebenfalls begleitet die Künstler ein 3-stimmiger Background-Chor (Carina Pittner, Kai Podack, Gudrun Wagner).

Es erwartet sie feinste Rock-Musik mit unvergesslichen und legendären Queen-Meisterwerken, der im Jahre 1970 gegründeten Band mit ihrem 1991 verstorbenen Frontsänger Freddie Mercury – neu interpretiert im XXL-BigBand Format. Durch die Lumberjack Bigband aus Göppingen werden Sie in die 70er Jahre eintauchen und in alten Erinnerungen schwelgen.