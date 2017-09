Trick or Treat - Party

mit Rawtation und DJ Mitch an den Decks

Die halle02 feiert mit euch die unheimlichste Halloween Party Heidelbergs. Ihr Höllenhunde und Hexenbiester, macht euch gefasst auf die Horrornacht eures Lebens. Hehehehe!Wir wollen mit euch Trick or Treat spielen. Das heißt, entweder ihr benehmt euch so lieb und süß, dass man euch sofort als zahme Haustierchen verschenken könnte oder wir werden dafür sorgen, dass ihr Höllenqualen erleidet. Im Klartext: Wer nicht lieb ist, bekommt keine Süßigkeiten. Für alle anderen: schaurige Schokosplitter und gruselige Gummitiere umsonst, die ganze Nacht! Wer ein Vampir ist und seinen Blutdurst nicht stillen kann, der möge das bitte vorher erledigen. Wir wollen keine Bisse auf der Party sehen. Verwandlungen sind okay. Übers Fliegen reden wir noch.Sein inneres Monster herauszulassen, lohnt sich: Wer passend zum Anlass gekleidet die Halle betritt, bekommt einen leckeren Begrüßungsdrink aufs Haus. Wer der Meinung ist, sich nicht passend gekleidet zu haben und trotzdem einen Drink in die Hand gedrückt bekommt, der sollte sich eventuell Sorgen machen. Also überlegt euch gut, wie ihr euch gewandet.Tanzt die ganze Nacht, mit dem Teufel eurer Wahl oder mit der süßen Katze mit den roten Augen.