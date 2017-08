Trilok Gurtu Band

× Erweitern Trilok Gurtu

Als sich Trilok Gurtu in den siebziger Jahren von seiner Heimat Indien nach Europa und in die USA aufmachte, beeindruckte er viele Jazzgrößen mit seinem vielschichtigen und impulsiven Percussionspiel. Er verband Jazz und indische Musik auf nie gehörte Weise und baute mühelos Brücken zwischen den Kulturen. Zu seinen ersten Förderern gehörten Don Cherry und Joe Zawinul. Für längere Zeit war er Mitglied des John McLaughlin Trios und spielte in Ralph Towners Band „Oregon“. Seit vielen Jahren ist er die treibende Kraft in Jan Garbareks Band, verwirklicht aber auch eigene Projekte, die sich v.a. der Weltmusik widmen. Auf seinem neuesten Album „Spellbound“ versammelt Trilok Gurtu verschiedene Trompeter für eine Art Hommage an seinen alten Freund und Mentor Don Cherry. „Spellbound“ – auf Deutsch „hingerissen“ oder „verzaubert“. Ein vielversprechender Titel für einen Abend der besonderen Art.

Mit: Trilok Gurtu (Percussion), Fredrick Koster (Trumpet), Jonathan Cuiniado (Bass), Jesse Millner (Piano & Keys) / Support: Festivalband des Jazzfestival Esslingen