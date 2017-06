× Erweitern Trio 3 D

Die Pfarrgemeinde St. Petrus & Paulus in Lindenfels lädt für Sonntag, den 16. Juli zu einem Konzert in das Lindenfelser Bürgerhaus ein. Das »Trio 3 D« aus Fürth hat sich nach dem Brand in der katholischen Pfarrkirche im letzten Jahr bereit erklärt, ein Benefizkonzert mit einem breiten Programm aus Pop und Klassik zu Gunsten der nach den Brandschäden wieder restaurierten katholischen Pfarrkirche in Lindenfels zu bestreiten.