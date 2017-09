Trio Botelho-Farszky-Kölbel

Cello, Klarinette, Perkussion, Stimme: Filipa Casaca Botelho, Kaja Farszky und Hanna Kölbel begegnen sich 2016 in Brüssel und sprengen seitdem jeglichen Rahmen ihres gemeinsamen Studiums „Advanced Master of contemporary music" in Gent. Im Mai 2017 treten sie beim IZLOG Festival Zagreb auf.

Als passionierte Klarinettistin, Schlagzeugerin und Cellistin widmen sie sich mit voller Inbrunst jeder Materie, die sich musikalisch bewegen lässt: Stimmakrobatik, Fingerballett, Klangpoetik und musique concrète instrumentale.

Im Club Voltaire werden sie ein Programm mit Improvisation und Stücken von Simon Steen-Andersen und Thierry de Mey spielen.