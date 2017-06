Trio BSP Brown

Spätgens – Pastorek (Folk, Orient, Jazz)

Das deutsch-englische Trio erschließt mit Sopransax, Akustik-Gitarre, Mandoline, Piano, Synthesizer und einem ganzen Arsenal an Perkussions-Gerätschaften musikalische Welten zwischen erdigen Folkmelodien, sphärischen Keyboard-Sounds, nordisch klagenden Saxofonlinien und Rhythmen vom vorderen Orient bis in die Karibik. In den durchweg von den drei Musikern stammenden Kompositionen finden archaische, in der Folklore verwurzelte Melodien und Rhythmen, Jazzimprovisationen, Synthieflächen und –loops zusammen. Als Inspirationsgeber glaubt man Ernie Watts, Garbarek, Hancock, Zawinul und Trilok Gurtu, aber auch Pink Floyd und Jon Lord herauszuhören.

Trevor Brown spielt bei BSP Sopransax, akustische Gitarre und Mandoline. Als Engländer im rauhen Norden Schottlands aufgewachsen, begann dort seine musikalische Karriere u.a mit traditioneller schottischer Musik und seiner Zusammenarbeit mit Musikern von Runrig. Im Schwabenland machte sich Brown einen Namen u.a. als Lead-Gitarrist bei Fat Harry & the A-List, als Saxofonist bei zahlreichen Jazzsessions oder in Bands wie Cassandra & the Boyz und Waschbrett. Andreas Spätgens tritt seit den späten 70ern als Pianist und Keyboarder vor allem mit eigenen Kompositionen in Erscheinung. Er ist Mitbegründer und spiritus rector der bekannten Jazzrock-Formation September und verarbeitet im Trio „Euroblue“ europäische Volkslieder sowie evangelische Kirchenlieder zu inspiriertem Jazz. Bei beiden Bands ist sein musikalischer PartnerAndreas Pastorek. Dieser ist seit über 30 Jahren einer der profiliertesten Perkussionisten Süddeutschlands. spielte bei Billy Cobham und der SAS-Band (Chris Thompson, Roger Chapman, Fish), ist Preisträger diverser Wettbewerbe - der Schüler von Dom Um Romao (Weather Report) wurde schon 1988 zum besten Multipercussionisten Deutschlands gewählt – und ist ein gefragter Studio- und Livekünstler.