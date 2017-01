Tobias Reinsch (Klavier), Stefan Berger (Kontrabass) und Matthias Fischer (Schlagzeug) stehen für modernen Jazz im besten Sinne: Einprägsame Melodien und mitreißende Rhythmen verweben sich elegant mit lyrisch-virtuoser Improvisation.

"Hier wird nicht in strikten Kategorien gedacht sondern munter assoziative Genre Mixturen aufgetischt. Die drei Musiker … zeigen, wie leichtfüßig und undogmatisch auch Klassik und Pop dem Jazz zugemischt werden können. Instrumental versierte Spielkunst wird so zu Musik, die direkt in Mark und Herz fährt.“ (Rhein-Main Magazin, 02-2015)

Klaviertrios können auch anders. Sie können einen rhythmischen Druck aufbauen, der in der Rockmusik auch nicht mächtiger sein könnte. Der Bogen des Kontrabasses könnte manchmal zärtlicher nicht sein. Doch auch brachiale Ruppigkeit müssen die Saiten ertragen. Aus den Tasten steigt eine lyrische Melodielinie nach der anderen, um dann überraschend dynamisch gebrochen zu werden. All das haben die Musiker des Trio Zahg. Und es klingt so selbstverständlich und gleichzeitig zwingend und swingend.