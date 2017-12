Das griechische Wort ZoÏ bedeutet Leben und bildet die inhaltliche Grundlage des Triokonzepts: die Welt ist bunt.

Einflüsse aus Rock, Pop, Klassik, Jazz, experimenteller Musik spiegeln sich in den Eigenkompositionen und der Spielweise des Trios wieder. Dabei bewegen sich die Musiker klanglich sowohl im akustischen, als auch im elektronischen Kontext.

Stefan Heidtmann

Projekte als Komponist und Pianist zwischen zeitgenössischer Kammermusik und offenem, europäischen Jazz führten ihn u.a. mit Gerd Dudek, Reiner Winterschladen, Dieter Manderscheid, Roger Hanschel, Arkady Shilkloper und Klaus Kugel zusammen. Preisträger beim jazz-art Festival 2002 mit dem Stefan Heidtmann Project, Tourneen in Europa, Lateinamerika und China. Rundfunkproduktionen für WDR und SWR.

Peter Schönfeld

Produktionen am Staatstheater Stuttgart, Preisträger des Kleinkunstpreises Badenwürttemberg 1995, Dozent in Workshops im In- und Ausland, eigene Bandprojekte. Auf Konzerten, Festivals, in Clubs im Inland, in Europa, USA, China traf er auf viele interessante MusikernInnen. Er war 10 Jahre Bassist der SWR 4 Band. Zahlreiche CD-Produktionen, Hörfunk- und Fernsehauftritte.

Peter Schmidt

1978 Mitglied der Jazz/Rock Formation „Message“, 1981 Tour und Live-LP mit Woodstock- Veteran Country Joe McDonald, 1981 Schlagzeuger der Kultband „Anyone’s Daughter“. Nach dem Studium an der Swiss Jazz School in Bern Independent-Drummer in den unterschiedlichsten Musikgenres u.a. mit Roman Schwaller, Joe Galardo, Tony Lakatos, Bill Ramsey, Axel Zwingenberger und Melva Houston.

Eintritt: 12.- / 10.- € (Mitgl. & Schüler)