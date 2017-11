× Erweitern Trio Zoi

Das griechische Wort Zoi bedeutet Leben und bildet die inhaltliche Grundlage des Triokonzepts: die Welt ist bunt. Einflüsse aus Rock, Pop, Klassik, Jazz und experimenteller Musik spiegeln sich in den Eigenkompositionen und der Spielweise des Trios wieder. Dabei bewegen sich die Musiker klanglich sowohl im akustischen, als auch im elektronischen Kontext. Pianist Stefan Heidtmann ist Preisträger des jazz-art Festivals 2002, leiteet eigenen Projekte u. a. mit Gerd Dudek, Reiner Winterschladen und Dieter Manderscheid und tourte im In- und Ausland. Bassist Peter Schönfeld ist Preisträger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 1995, war 10 Jahre Bassist der SWR4 Band und spielte ebenfalls zahlreiche Konzerte im In- und Ausland. Schlagzeuger Peter Schmidt tourte u. a. mit Woodstock Veteran Country Jee MacDonald, war Mitglied der Kultband Anyone's Daughert und arbeitete mit Musikern wie Joe Galaordo, Roman Schwaller, Bill Ramsey und Axel Zwingenberger. Alle drei waren in zahlreichen CD-, Hörfunk- und TV-Produkionen beteiligt.

Stefan Heidtmann - Piano

Peter Schönfeld- Kontrabass

Peter Schmidt - Schlaugzeug