Ob in Brasilien, Taiwan oder im Mutterland des Jazz, in den USA – überall, wo die drei Musiker von triosence bislang mit ihrer Mischung aus Jazz, World und Fusion aufgetreten sind, ließen sie ein begeistertes Publikum zurück. Bereits mit seinen CDs hat das deutsche Trio um Pianist Bernhard Schüler immensen Erfolg. So wurden ihre Einspielungen für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert und markierten den besten Neueinstieg in die Internationalen Jazzcharts in Deutschland. Mit ihrem neuen Studioalbum „Hidden Beauty“ unterstreichen die Musiker jetzt einmal mehr ihr stilistisch reiches Spektrum. Es finden sich unter den Eigenkompositionen rhythmisch energiereiche Stücke, klassisch anmutende Balladen und lateinamerikanische Kompositionen.

Über die Jahre hat die Band einen unverwechselbaren eigenen Stil entwickelt, den sie selbst als songjazz bezeichnet. Die Melodie betonte Mischung aus Jazz, Fusion, Folk und World Music überzeugt nicht nur Kenner sondern auch jene, die mit Jazz bislang wenig anfangen konnten.

Am 31. März 2017 ist das 7. Album von triosence „hidden beauty“ bei SONY Music, Okeh erschienen.

Bernhard Schüler - piano

Omar Rodriguez Calvo - bass

Stephan Emig - drums