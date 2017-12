Trip in die Hölle?

Bildervortrag und historische Hintergründe.

Kim Jong Un, der Machthaber in Nordkorea, hält mit seinen verbalen Drohungen und seinen Raketentests die westliche Welt in Atem. Die Politik, die schon sein Vater und sein Großvater betrieben, hält das Land in bitterer Armut und politischer Unfreiheit gefangen. Gerade in den vergangenen Monaten waren die Nordkorea betreffenden Nachrichten, die durch die Presse gingen, durchgängig negativ – und das ist milde formuliert.

Doch wie wirkt das Land, fernab des großen politischen Schlagabtauschs, im Konkreten auf einen westlichen Besucher? Johannes G. hat im Frühjahr 2017 an einer Reise durch Nordkorea teilgenommen. Er geht in seinem Vortrag auf die historischen Hintergründe ein und vermittelt anhand einer Bilderschau seinen Eindruck von der Reise.

Referent: Johannes G., Gymnasiallehrer für Geschichte und Latein