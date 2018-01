Die Balkan Ska-Reggae-Punk-Combo aus Düsseldorf feiert ihr Jubiläum im Lab! Seit 2003 werfen Trovači ihren einzigartigen Balkan-Blick auf den deutschen Alltag und Gastarbeiter-klischees, aber auch auf weltpolitische und Herzschmerz-Themen.

Mit über 300 Live Gigs und bisher vier veröffentlichten Alben gilt Trovači als die erfolgreichste Combo der Jugo-Diaspora.Trovači haben sich in den letzten Jahren in die Herzen und Ohren von Menschen aller Couleur und Herkunft gespielt. Auf Trovači-Konzerten wird getanzt, bis die Socken qualmen. Die Band um den Ex-Balkanizer Danko Rabrenović kombiniert mehr als 20 Jahre Exil in Deutschland mit treibendem Balkan-Ska, Reggae und Punk. Dieser Stilmix ist das Medium der Band für ihre selbstironischen Texte auf Serbisch, Deutsch und Englisch.

Trovači

Danko Rabrenović – Nunčak-Gitarre & Gesang

Boris Rabrenović – Rote Gitarre & Hintergesang

Aleksandar Glišić – Schlagwerk & Speck

Atila Djember – Bass & Hintergrundgesang

Trovačići Horns

Sven Heilmann – Trompete

Peter Paul Heinen – Posaune