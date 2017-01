Trump – was nun?

Als Reaktion auf die für viele überraschende Wahl Donald Trumps - ohne Erfahrung in einem öffentlichen Amt - zum amerikanischen Präsidenten veranstaltet das Deutsch-Amerikanische Institut gemeinsam mit der Tübinger Amerikanistik einen Thementag am Fr., 17.02. ab 9:30 Uhr in der Alten Aula. Wird Donald Trump Amerika so stark verändern (können), wie er es angekündigt hat? Wie reagieren die unterschiedlichen Teile der amerikanischen Bevölkerung darauf? Wie kann man aus deutscher Perspektive die Gründe einschätzen, die zur Wahl Trumps geführt haben? Kann auch in Europa ein solcher Populismus mit demokratie- und fremdenfeindlichen Zügen weiter erstarken? Diesen und weiteren Fragen stellen sich die eingeladenen Experten/innen bei vier Kurzvorträgen, einem Podium und mit viel Zeit für Diskussion.

Eine Kooperation mit der Abteilung für Amerikanistik der Universität Tübingen und dem Sonderforschungsbereich 923 „Bedrohte Ordnungen“