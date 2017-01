Trust us: Dont Trust us - Ein von A bis Z verschworener Abend

Achtung. Sie werden an diesem Abend erheblicher Manipulation ausgesetzt sein. Zart Besaitete mögen bitte besonders auf sich achtgeben. Sie werden Wahres und Halbwahres, Wahrscheinliches, Mögliches und Glaubhaftes, weniger Glaubhaftes und schier Unglaubliches zu hören bekommen. Sie werden nicht immer wissen, was stimmt und was nicht. Lassen Sie sich davon nicht verunsichern: Es weiß niemand so genau. Auch wir nicht. Unter dem Schutzmantel der Kunst erlauben wir uns, Sie mit Themen in Berührung zu bringen, von denen man besser die Finger lassen sollte. Zu unser aller Sicherheit bitten wir Sie: Vertrauen Sie uns und glauben Sie uns kein einziges Wort! Vielen Dank.