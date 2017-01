Try Out: Res Publica

Im letzten Jahrzehnt wurde viel über den Nutzen des Theaters, die Aufgaben der ProduzentInnen und Förderinstitutionen, der SchauspielerInnen, RegiseurInnen und IntendantInnen diskutiert. Hofmann&Lindholm nehmen die Debatten zum Anlass, nach der zeitgenössischen Rolle des Publikums und seiner Emanzipation zu fragen. Gemeinsam werden Handlungsspielräume ausgelotet, die den Fokus von der Bühne in den Zuschauerraum verlagern. Eine erste, praktische Einführung ins Thema bietet die Teilnahme am do it yourself-workshop für avancierte Zuschauer, der am 26. März 2017 in ein öffentliches Try-Out mündet.