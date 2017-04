Eine Odyssee durch den deutschen Osten: Auch Berlinale-Preisträger Fatih Akin drehte eine Ausreißerstory mit zwei jugendlichen Helden. Der türkischstämmige Regisseur verfilmte den preisgekrönten Bestseller „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf als wäre er für ihn geschrieben, werkgetreu und sehr dicht an der literarischen Vorlage, mit rockigem Soundtrack, schnell und modern. Dabei gelingt es ihm überzeugend, das flüchtige Jugendgefühl einzufangen, den Leichtsinn und die Waghalsigkeit, den Trotz und den Sturm und Drang, mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt.

Der 14-jährige Maik wird an seiner Schule als „Psycho“ verlacht und ist unglücklich verliebt. Von seinen Eltern braucht er keine große Hilfe zu erwarten, die Mutter ist alkoholsüchtig, der Vater vergnügt sich auf „Dienstreise“ mit seiner jungen Assistentin. Da tritt der russische Aussiedlerjunge „Tschick“ in sein Leben. Maik hält ihn zunächst für einen „Assi“, freundet sich aber bald mit dem renitenten Streuner an. In den Sommrferien begeben sich die beiden mit einem geklauten Lada auf eine Fahrt, die von Berlin-Marzahn in die Walachei führen soll. Unterwegs bauen sie Unfälle, landen in Weizenfeldern, auf Müllkippen und auf einsamen Bergkuppen unterm Sternenhimmel…