Tsushimamire + Final Girl

„Tsushimamire is Japanese Alternative Girls Rock Trio since 1999. There music is made with elements of many different genres for example Rock ,Punk,Mixture,Garage,Funk,Pop,Metal,Hip Hop,Children song,and so on.

"Their groove is super tight and emotional.Their live performance is absolutely great.“

Dem können wir nur beipflichten. Vorletztes Jahr kamen gleich 2 neue Alben von ihnen raus. 2017 das ganz neue Album! Bekannt sind sie nicht nur in Japan, wo sie 2007 einen Award gekriegt haben als beste All-Girl-Band, sondern auch in den USA, durch das South By Southwest-Festival in Austin, unzähligen Shows bei Anime-Conventions und auch bei den Suicide Girls! Erst letztes Jahr tourten sie wieder erfolgreich einen kompletten Monat in den Staaten!Live eine absolute Wucht, wobei sie nicht nur ´ne mitreißende Show auf der Bühne machen, sondern das Publikum voll aktiv miteinbeziehen! – Wer sie Dezember 2016 im Schocken erlebt hat, wird wiederkommen, alle anderen sollten wenigstens diesmal die Gelegenheit nutzen!

FINAL GIRL(Elektro-Thermo-Blues-Punk)Das Duo FINAL GIRL, Daniela Schübel und Elin Doka, performt an Gitarre, Bass und Loopstation. Dabei entsteht ein explosiver Thermomix aus Punk, Blues und Elektro. Das geht an die Nerven und direkt ins Herz. Optisch ein Traum. VVK

Member is

Mari Vocals and Guitar

Yayoi Bass and Chorus

Maiko Drums and Chorus