Ein satter Bass-Schlagzeug-Groove, fetzige Gitarren und eine eindrucksvolle Stimme: das ist die Tü-CAGO Bluesband. Und der Blues ist das musikalische Zentrum. Kein Musikstil hat einen so hohen Wiedererkennungswert in Form, Feeling und Sound, wie der Blues: er ist die Keimzelle der Rock-Musik und bis heute absolut lebendig.

Seit 1990 tourt die TÜ-CAGO Bluesband durch Süddeutschland und hat unzählige Konzerte in Pubs und Clubs, Open Airs und Festivals, Motorradtreffen und Parties gegeben. Zu dem breitgefächerten, stets am Blues orientierten Programm gehört der Chigaco-Blues, der Texas-Blues mit ZZ-Top, die 60er Heroen wie Cream und Cardbyrds, ebenso wie die am Rock orientierten Deep Purple und Garry Moore.

Höhepunkt in den letzten Jahren waren eine mehrwöchige Spanientournee, auf der die Tü-CAGO Bluesband in teilweise renommierten Jazz-Clubs auftrat, und ein Konzert als Vorgruppe der legendären Yardbirds.

Besondere Attraktion sind die quirligen Musiker im Bluesbrothers-Outfit, die es selten auf der Bühne hält: mitten im Publikum tauchen sie auf, spielen buchstäblich auf Tischen und Tresen - so heizt die Band "vor Ort" ein - und das gewaltig! Ja, das ist Blues, wer ihn noch nicht hat, bekommt ihn. Durch uns. Versprochen!

Joe Lehrer (Guitars)

Lothar Eberhardt (Bass & Vocals)

Matze Mutschler (Vocals & Guitars)

Nico Walczyk (Drums)