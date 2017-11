Laura Peiffer-Siebert führt zum Thema „Tübingens Ober- und Unterstadt“ durch die stadthistorische Dauerausstellung. In dem einstündigen Rundgang geht es um die verschiedenen Wohn- und Lebenswelten in der Altstadt, die in der Unterstadt von Handwerk und Weinbauern und in der Oberstadt von Professoren und Gelehrten erfahren wurden.