Tuija Komi Quartett: Joulu & Jul

Einerseits ist Weihnachten das Fest der Freude, die große Geburtstagsparty der Christenheit, andererseits ein Moment des Innehaltens am Jahresende, eine Zeit der Besinnung auf das Wesentliche und des intimen Miteinanders der Familie, zumal in den Regionen, in denen dies im Winter passiert. Stets ist die weihnachtliche Musik, mal fröhlich sprudelnd, mal melancholisch ruhig, ein Spiegel dieser zwei Seiten – und wer könnte dies besser verstehen und erklingen lassen als die Finnen, das einzige Volk, das sich in Moll freuen kann.

Sagt jedenfalls die finnische Sängerin Tuija Komi, die auch gleich den Beweis dafür nachlegt: „Joulu & Jul“, ihr ganz persönliches Weihnachtsalbum. Was die seit bald 15 Jahren in München Lebende generell von anderen Sängerinnen abhebt, ist ihre Variante des swingenden, klassischen Vokaljazz als „Musik aus dem Land der Mitternachtssonne“. Schon die finnische Sprache mit dem lustig gerollten R und den vielen gedoppelten und gezogenen Vokalen, die sich bestens zu einer speziellen Form des Scattens anbieten, klingt interessant und ungewohnt für unsere Ohren. Und dann kommt eben diese besondere Art des Blues dazu, die man nur in Finnland findet und die sich in eigenen Stilen wie dem Humppa oder dem finnischen Tango äußert. Schließlich fasziniert Komis kühle, hohe und helle, also „nordische“, aber trotzdem soulige Stimme, ob nun auf finnisch, deutsch oder englisch.

Tuija Komi Gesang & Geschichtchen, Walter Lang Flügel, Peter Cudek Kontrabass, Martin Kolb Drums