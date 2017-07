Mehr als 400 Shows haben TUNE CIRCUS aus Ludwigsburg/ Stuttgart in den vergangenen Jahren gespielt. Dabei ließen die Alternative Rocker unzählige Kilometer auf deutschen und internationalen Straßen hinter sich und teilten sich die Bühne mit so unterschiedlichen Bands wie Kraftklub, Cro, Alligatoah, Biffy Clyro, Wir sind Helden, Silbermond, Revolverheld, Broilers, McFitti, Bosse und Jupiter Jones. Festivals-Highlights waren u.a. das Taubertal Festival und das Rheinland-Pfalz Open Air, der Hessentag sowie die Supportshows für Max Herre, Clueso und New Model Army. Beim SWR-Jugendsender „Das Ding“ wurden TUNE CIRCUS zum Newcomer des Jahres gewählt. Mit ihrem ersten Album „Perpetual Music Machine“ gewannen sie den „Deutschen Rock & Pop Preis“ in der Kategorie „Bestes Rock Album“ und wurden mit dem Kulturpreis ihrer Heimatstadt Ludwigsburg geehrt. Neben Airplays bei Radiosendern wie DasDing, Radio Gong, BigFM, Antenne Bayern, Antenne 1, EgoFM, NDR, You FM und Radio Energy erhielten TUNE CIRCUS mit ihren Videos zu den Songs „Gadfly“ und „Rock N Roll Baby“ u.a. Features bei MTV, VIVA, JOIZ TV sowie bei Metal Hammer und auf stern.de. 2015 erschien das zweite Album „The Sound Of Breaking Waves“. Und für das nächste Album stehen bereits viele neue Songs in den Startlöchern. Am Ende des Tages zählt für die Jungs jedoch nur, dem Publikum eine fette Show zu liefern. Mit anspruchsvollem, melodiösem und tanzbarem Sound begeistern TUNE CIRCUS Fans der handgemachten Musik – am liebsten live. Davon zeugen Dutzende T-Shirts, Schuhe und CD’s, die von der Band signiert wurden. Anerkennend gab Paul aus Manchester den Jungs nach einer ihrer Shows in Stuttgart mit auf den Weg: „Your show was great… and I saw Led Zeppelin twice!!!