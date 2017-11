Tura Fasching

× Erweitern Mickie Krause

Dass zur Faschingszeit in Untermünkheim schon seit über 50 Jahren der »Bär steppt« ist bekannt. Was die Macher des TURA Untermünkheim in diesem Jahr für ein Programm auf die Beine stellen, sucht in der Region seinesgleichen.

Los geht es am Samstag, 20. Januar mit Barbed Wire, einer der besten Coverbands Süddeutschlands. Die Crew sorgt auf ihre unnachahmliche Art und Weise für geniale Stimmung sowie einem eindrucksvollen Musikerlebnis. Schon seit geraumer Zeit ist Barbed Wire für ihre aufwändigen und spektakulären Bühnenshows bekannt.

Am Samstag, 27. Januar, heizen mit den TETs Lokalmatadoren kräftig ein. Wer passende Musik für eine generationenübergreifende Party sucht wird hier fündig. Mit dem Auftritt der »Zeller Guggafetzer«, einer attraktiven Kostümprämierung und weiteren Überraschungsacts wird dieser Abend unter dem Motto »Ich – Du – Wir – Party« das Event im Kochertal.

Noch eine Schippe drauf legen die Veranstalter mit ihrer Abschlussveranstaltung am Samstag, 3. Februar. Kein geringerer als Mallorca-Star Mickie Krause wird live den Gästen einheizen und dem Motto »TURA meets Malle« seinen Stempel aufdrücken.

Mit DJ Schürze gelang es dem Orga-Team einen Malle erprobten Local-Hero zu verpflichten, der bereits mit dem »Bierkönig-Newcomer-Award« ausgezeichnet wurde. Zur Mallorca-Party mit Mickie Krause sowie zum Barbed-Wire-Event wird ebenfalls ein Buspendelverkehr aus verschiedenen Richtungen eingerichte