Österreichs ultimative Rockband TURBOBIER begibt sich nach ihrer überaus erfolgreichen Frühjahrs-EUROPA-Tournee im Herbst wieder auf ‚Das Neue Festament‘ Tour II - Der Kreuzzug geht weiter ...

Nachdem London, Budapest, Wien (AUSVERKAUFT), Berlin (zu Gast: Schlagezuger von Rammstein! Echt wahr!) und der Rest von Deutschland zum Bier bekehrt wurden, spielen die Jungs im Sommer noch über 20 Festivals + Supporttouren mit Seiler und Speer, LaBrassBanda, Betontod uvm. und gehen dann wieder auf Clubtour im Herbst.

TURBOBIER verkündete die Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums „Das Neue Festament“ (VÖ: 27.1.2017, Pogo’s Empire / Hoanzl / Broken Silence). Und das nicht irgendwie, sondern mit einem ganz lauten Korkenknall.

Und es war auch laut!! Auf Platz #1 stiegen die Österreicher direkt in Charts ein. Hinter sich gelassen haben sie Größen wie Andreas Gabalier, Andrea Berg uvm.

Die Amadeus-Award-Gewinner aus Wien-Simmering, die bisher den „Irokesentango“ tanzten - so betitelten sie ihr Debütalbum - befinden sich nun auf einem Kreuzzug der bandeigenen Religion, (kurz) der „Bieristischen Glaubensgemeinschaft“. So verwandelt das Quartett nicht nur Radler in richtiges Bier -NEIN! - auch Ungläubige oder "mit sich Hadernde" werden von Glaubensführer Marco Pogo in ein besseres bzw. fetteres Leben geleitet.

An 365 Tagen im Jahr feiert TURBOBIER auf "Das Neue Festament" eine mehr als ausufernde Party und schwört dabei auf "Die heilige Bierbel". Als Weltrekordhalter im Massen-Dosenstechen und erfolgreiche Parteiführer der BPÖ (Bierpartei Österreichs) kennt man sich mit dem Feiern richtig aus, und weiß besser als alle anderen, wann man nicht mehr aufhören sollte. Ganz generell gilt wie immer das Band-Credo: Gib Arbeit keine Chance!

„Das Neue Festament“ ist ein actiongeladener Roman und lässt für die Zukunft keine Sekunde mehr Arbeit zu.

Und in welch’ andrem Dialekt - wenn nicht dem Wienerischen - lässt es sich so schön über's Tschechern, Drangln, Biaschtln und Tachinieren singen?